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رسميا.. كريم بنزيما يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى

2022-10-17 / 21:11
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هبة بريس _ رياضة

توج الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي (2021-2022)، مساء اليوم الإثنين، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وتوج بنزيمة بالجائزة التي انتظرها كثيراً في لحظات استثنائية، بعد أن قام بالإعلان عن فوزه بها أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها بنزيما بجائزة الكرة الذهبية، منذ بدء مشواره مع الساحرة المستديرة.

وتفوق بنزيما على العديد من نجوم كرة القدم الذين نافسوه لحصد الجائزة هذا العام، وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وتيبو كورتوا.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد حصد الجائزة في العام الماضي، علما بأنه صاحب الرقم القياسي بتتويجه بالكرة الذهبية 7 مرات.

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