People arrive at the Lusail Stadium on the outskirts of Qatar's capital Doha on September 2, 2022 ahead of the orientation event for the FIFA World Cup Qatar 2022 Volunteers Program. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

مبيعات تذاكر كأس العالم ..3 دول في صدارة المشترين.

2022-10-17 / 20:25
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هبة بريس _ وكالات

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومنظمو كأس العالم، الإثنين، إن مبيعات تذاكر البطولة تقترب من ثلاثة ملايين تذكرة قبل انطلاق الحدث الرفيع في 20 نوفمبر.

وقال كولن سميث، المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم 2022، في مؤتمر صحفي في الدوحة، إن قطر صاحبة الضيافة والولايات المتحدة والسعودية هي الأكثر حصولا على تذاكر البطولة حيث تم بيع 2.89 مليون تذكرة حتى الآن.

وقال إنفانتينو مخاطبا المؤتمر الصحفي في فيديو مسجل إنه تم بيع 240 ألف حزمة ضيافة للبطولة التي تستمر شهرا وتقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

وتستعد قطر، أصغر دولة استضافت البطولة العالمية، لاستقبال ما يقدر بنحو 1.2 مليون زائر خلال كأس العالم.

ومن المتوقع أن يبقى الآلاف من المشجعين في الدول المجاورة مثل الإمارات، وهي مركز سياحي كبير، وسيسافرون إلى الدوحة لمتابعة المباريات بسبب قلة أماكن الإقامة في قطر، وفقا لرويترز.

وقال ياسر الجمال، المدير العام للجنة المنظمة لكأس العالم في قطر خلال المؤتمر الصحفي ذاته إنه تم بيع مليوني ليلة في غرف فندقية، وأن قطر أضافت 30 ألف غرفة لاستيعاب مبيعات التذاكر في اللحظات الأخيرة.

وستشغل فرق كرة القدم وموظفو الدعم إضافة لمسؤولي كأس العالم، الكثير من غرف الفنادق في الدوحة.

وقال سميث إن الفريق الياباني سيكون أول الواصلين إلى البطولة يوم 7 نوفمبر المقبل.

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