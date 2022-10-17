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الهند.. المغرب يشارك في أعمال الدورة الـ90 للجمعية العامة للإنتربول

2022-10-17 / 17:20
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هبة بريس

يشارك وفد مغربي هام بقيادة المدير المركزي للشرطة القضائية، السيد محمد الدخيسي، في أعمال الدورة الـ 90 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) التي تنعقد بالهند خلال الفترة ما بين 18 و 21 أكتوبر الجاري.

وتضم الجمعية العامة التي تعد هيئة الإدارة العليا للإنتربول، مندوبين معينين من طرف حكومات 195 دولة عضو.

وتجتمع الجمعية العامة للمنظمة مرة واحدة في السنة، وتتخذ قرارات مهمة بشأن السياسة العامة، والموارد اللازمة للتعاون الدولي، ومناهج العمل، والمالية وبرامج الأنشطة.

كما تشكل الجمعية العامة، وهي أكبر تجمع عالمي لقادة المصالح المكلفة بتنفيذ القانون، مناسبة مهمة للدول الأعضاء من أجل تقاسم تجاربها وخبراتها.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع هذه السنة تقديم عروض وتنظيم ورشات عمل ونقاشات حول العديد من المواضيع منها “مستقبل العمل الشرطي” و “الشرطة في مواجهة الجريمة المعاصرة” و “استخدام التكنلوجيا في الجريمة المالية الدولية”.

ويشارك في أعمال الجمعية العامة حوالي 2000 مشارك، من بينهم وزراء ورؤساء مكاتب تحقيق، وكبار قادة الشرطة بالإضافة إلى ممثلي الانتربول ومسؤولين كبار يمثلون البلد المضيف.

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