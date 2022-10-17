مبابي: لم أطلب مغادرة باريس سان جرمان وأنا سعيد مع النادي

2022-10-17 / 12:32
0
هبة بريس - وكالات

صرح كيليان مبابي أنه لم يطلب قط مغادرة النادي الباريسي في شهر يناير المقبل، وذلك رداً على التقارير التي أكدت رغبته في الرحيل.

وشدد مبابي، البالغ من العمر 23 عاماً، على أنه سعيد جداً مع نادي باريس سان جرمان، قائلا: “لم أطلب أبدًا الرحيل في شهر يناير. لن أفهم الخبر الذي خرج يوم المباراة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. صُدمت مثل الجميع. قد يعتقد البعض أن لدي صلة بالموضوع، ولكن الحقيقة هي أنني ليست لدي أي دراية؛ والمقربون مني كانوا يتابعون مباراة لشقيقي الصغير. إذن كل الأشخاص الذين يعتنون بي هناك. لذلك شعرنا بالدهشة عندما علمنا بذلك.

وبخصوص الشائعات الأخيرة حول نادي باريس سان جرمان، أوضح مبابي قائلا: “أنا لاعب كرة قدم، أهم شيء بالنسبة لي هو اللعب وتقديم أفضل ما لدي في الملعب (…) عندما تلعب في باريس سان جيرمان، فأنت تعرف ما الذي ستدخل فيه، وما الذي ستشمله. (…) الرئيس ناصر الخليفي، لم أره أخيرًا، رأيته اليوم قبل المباراة، تمنى لنا التوفيق قبل المباراة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفيفا: مبيعات تذاكر المونديال تقترب من 3 ملايين تذكرة

الفيفا: مبيعات تذاكر المونديال تقترب من 3 ملايين تذكرة

2022-10-17 / 17:33
Photo of نيمار يخضع للمحاكمة في برشلونة.. وبيريز يدلي بشهادته

نيمار يخضع للمحاكمة في برشلونة.. وبيريز يدلي بشهادته

2022-10-17 / 15:10
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفتتح مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة تونس

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفتتح مشاركته في…

2022-10-17 / 11:38
Photo of قطر تفوز باستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2023

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2023

2022-10-17 / 10:59
Photo of “الكاف” يعلن إحتضان الرباط ومراكش لدوري أبطال إفريقيا للسيدات

“الكاف” يعلن إحتضان الرباط ومراكش لدوري أبطال إفريقيا للسيدات

2022-10-16 / 20:55
Photo of بقيادة الزاكي ..اتحاد طنجة ينهزم أمام الفتح ويتذيل الترتيب

بقيادة الزاكي ..اتحاد طنجة ينهزم أمام الفتح ويتذيل الترتيب

2022-10-16 / 20:32
Photo of ريال مدريد يفوز على برشلونة في الكلاسيكو وينفرد بصدارة الليجا

ريال مدريد يفوز على برشلونة في الكلاسيكو وينفرد بصدارة…

2022-10-16 / 18:09
Photo of الأخضر الليبي” يندد بـ “تخدير” لاعبيه في تنزانيا

الأخضر الليبي” يندد بـ “تخدير” لاعبيه في تنزانيا

2022-10-16 / 15:02
Photo of المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي

المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي

2022-10-15 / 19:58
Photo of تشافي: سأرحل عن برشلونة في حالة واحدة

تشافي: سأرحل عن برشلونة في حالة واحدة

2022-10-15 / 16:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق