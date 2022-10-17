مبابي: لم أطلب مغادرة باريس سان جرمان وأنا سعيد مع النادي

هبة بريس - وكالات

صرح كيليان مبابي أنه لم يطلب قط مغادرة النادي الباريسي في شهر يناير المقبل، وذلك رداً على التقارير التي أكدت رغبته في الرحيل.

وشدد مبابي، البالغ من العمر 23 عاماً، على أنه سعيد جداً مع نادي باريس سان جرمان، قائلا: “لم أطلب أبدًا الرحيل في شهر يناير. لن أفهم الخبر الذي خرج يوم المباراة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. صُدمت مثل الجميع. قد يعتقد البعض أن لدي صلة بالموضوع، ولكن الحقيقة هي أنني ليست لدي أي دراية؛ والمقربون مني كانوا يتابعون مباراة لشقيقي الصغير. إذن كل الأشخاص الذين يعتنون بي هناك. لذلك شعرنا بالدهشة عندما علمنا بذلك.

وبخصوص الشائعات الأخيرة حول نادي باريس سان جرمان، أوضح مبابي قائلا: “أنا لاعب كرة قدم، أهم شيء بالنسبة لي هو اللعب وتقديم أفضل ما لدي في الملعب (…) عندما تلعب في باريس سان جيرمان، فأنت تعرف ما الذي ستدخل فيه، وما الذي ستشمله. (…) الرئيس ناصر الخليفي، لم أره أخيرًا، رأيته اليوم قبل المباراة، تمنى لنا التوفيق قبل المباراة”.

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