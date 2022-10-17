الصورة تعبيرية

كلفتنا مليار يورو في الشهر.. ألمانيا تعلن إيقاف الفحوصات المجانية لكورونا

2022-10-17 / 09:50
0
هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، أن الحكومة الاتحادية ستوقف تقديم فحوص كورونا المجانية بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم، إنه يجب الإبقاء على الإجراء الخاص بدفع مساهمة بقيمة 3 يورو في تكلفة الاختبار الواحد، وهو الإجراء الذي تم تطبيقه في الصيف الماضي.

وأضاف لاوترباخ أن الأمر يتعلق بإمكانية التمويل، مشيرا إلى أن الاختبارات المجانية كلّفت الدولة في الفترة الأخيرة مليار يورو في الشهر.

وتابع: “هذا لا يمكن احتماله.. وأقول بصراحة إن الأمر لا يستحق”.

وأردف أنه بخلاف ذلك فإنهم سيقومون بهذا الأمر بالقدر الذي نحتاج إليه.

تجدر الإشارة إلى أن اختبارات كورونا المجانية لم تعد مجانية لكل المواطنين في ألمانيا منذ أواخر يونيو الماضي، واقتصرت على مجموعات معينة معرضة للخطر وعلى مناسبات معينة، بينما يتم إتاحة هذه الاختبارات بقيمة 3 يورو بالنسبة إلى بقية المناسبات مثل الفعاليات داخل القاعات المغلقة.

وتابع لاوترباخ أن هذه التدابير الحكومية ليس لها معنى في ظل وصول نسبة من لديهم أجسام مضادة في دمائهم إلى 95% في ألمانيا في الوقت الحالي.

وقال إن هذه التدابير لا تحمي من وقوع إصابات جديدة ولا من حدوث مسارات خطيرة للمرض، ولا سيما لدى كبار السن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. السجن 5 سنوات لوزير المالية الأسبق

الجزائر.. السجن 5 سنوات لوزير المالية الأسبق

2022-10-17 / 10:22
Photo of العثور على تلوث اشعاعي كبير بمدرسة ابتدائية أمريكية

العثور على تلوث اشعاعي كبير بمدرسة ابتدائية أمريكية

2022-10-16 / 20:04
Photo of بعد استيلائه على السلطة .. إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا لبوركينافاسو

بعد استيلائه على السلطة .. إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا…

2022-10-16 / 18:59
Photo of إيران: مقتل 4 أشخاص بعد اشتباكات في سجن إيفين

إيران: مقتل 4 أشخاص بعد اشتباكات في سجن إيفين

2022-10-16 / 18:36
Photo of تحطيم واجهات مصارف ..مظاهرات حاشدة بفرنسا ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات

تحطيم واجهات مصارف ..مظاهرات حاشدة بفرنسا ضد غلاء المعيشة…

2022-10-16 / 18:20
Photo of الكويت الكويت تعلن إعادة تشكيل الحكومة

الكويت الكويت تعلن إعادة تشكيل الحكومة

2022-10-16 / 16:47
Photo of صربيا تغلق سفارتها في أوكرانيا

صربيا تغلق سفارتها في أوكرانيا

2022-10-16 / 15:16
Photo of البابا فرنسيس: كوفيد وحرب أوكرانيا كشفا “محدودية” الأمم المتحدة

البابا فرنسيس: كوفيد وحرب أوكرانيا كشفا “محدودية” الأمم المتحدة

2022-10-16 / 14:35
Photo of أوبك” توضح الهدف من قرار خفض الإنتاج

أوبك” توضح الهدف من قرار خفض الإنتاج

2022-10-16 / 14:00
Photo of م..قتل 12 شخصا جراء إطلاق نار وسط المكسيك

م..قتل 12 شخصا جراء إطلاق نار وسط المكسيك

2022-10-16 / 09:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق