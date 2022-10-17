احتجزت في المستشفى بالقوة.. شقيق شرين”اختي بتتعرض لعصابة”

القسم الفني

عقب ساعات قليلة من إعلان أسرة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن إصابتها بقطع في الرباط الصليبي ونقلها إلى المستشفى، خرج محامي شرين عبد الوهاب ياسر قنطوش بتصريحات صادمة، حيث كشف أن شيرين محتجزة بالقوة في إحدى المصحات النفسية، بعد تعرضها للضرب من طرف شقيقها.

فيما اتهمت والدتها عبر مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، -اتهمت- حسام حبيب وسارة الطباخ بمساعدتها على تعاطي المخدرات.

و قالت والدة شيرين:”بيشربوها مخدرات فى شقة فى التجمع “، مطالبة بحماية ابنتها من حسام حبيب “راجع بخطة عشان يضحك عليها، حسام بيشجعها على تعاطي المخدرات”.

و بدوره،صرح محمد عبد الوهاب شقيق شيرين لبرنامج الحكاية: “وديت شيرين المصحة عشان تتعالج من الإدمان.. وهي وحسام حبيب اتصالحوا وكان بيتعاطوا مخدرات سوي وتم إثبات ذلك في المستشفى”.

وأضاف قائلا: “أختي بتتعرض لعصابة حاطين لها أجهزة تجسس على الموبايل،أختي بتضيع وواقعة في عصابة حسام حبيب وسارة الطباخ وضحكوا عليها ولو كان آخر يوم في عمري مش هطلعها من المصحة إلا وهي كويسة”.

وتأتي الأزمة الجديدة لشيرين عبد الوهاب، بعد أيام قليلة من إعلانها عبر بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك” عن الصلح بينها وبين زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وإنهاء كافة الخلافات القضائية بينهما.

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