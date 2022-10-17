احتجزت في المستشفى بالقوة.. شقيق شرين”اختي بتتعرض لعصابة”

2022-10-17 / 09:37
0
القسم الفني

عقب ساعات قليلة من إعلان أسرة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن إصابتها بقطع في الرباط الصليبي ونقلها إلى المستشفى، خرج محامي شرين عبد الوهاب ياسر قنطوش بتصريحات صادمة، حيث كشف أن شيرين محتجزة بالقوة في إحدى المصحات النفسية، بعد تعرضها للضرب من طرف شقيقها.

فيما اتهمت والدتها عبر مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، -اتهمت- حسام حبيب وسارة الطباخ بمساعدتها على تعاطي المخدرات.

و قالت والدة شيرين:”بيشربوها مخدرات فى شقة فى التجمع “، مطالبة بحماية ابنتها من حسام حبيب “راجع بخطة عشان يضحك عليها، حسام بيشجعها على تعاطي المخدرات”.

و بدوره،صرح محمد عبد الوهاب شقيق شيرين لبرنامج الحكاية: “وديت شيرين المصحة عشان تتعالج من الإدمان.. وهي وحسام حبيب اتصالحوا وكان بيتعاطوا مخدرات سوي وتم إثبات ذلك في المستشفى”.

وأضاف قائلا: “أختي بتتعرض لعصابة حاطين لها أجهزة تجسس على الموبايل،أختي بتضيع وواقعة في عصابة حسام حبيب وسارة الطباخ وضحكوا عليها ولو كان آخر يوم في عمري مش هطلعها من المصحة إلا وهي كويسة”.

وتأتي الأزمة الجديدة لشيرين عبد الوهاب، بعد أيام قليلة من إعلانها عبر بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك” عن الصلح بينها وبين زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وإنهاء كافة الخلافات القضائية بينهما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفتتح مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة تونس

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفتتح مشاركته في…

2022-10-17 / 11:38
Photo of هاشم البسطاوي يفتح النار على أنس الباز و الأخير يوضح

هاشم البسطاوي يفتح النار على أنس الباز و الأخير…

2022-10-17 / 10:12
Photo of سقطت بمنزلها..إصابة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبى

سقطت بمنزلها..إصابة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبى

2022-10-15 / 17:43
Photo of مصري خدع شقيقه.. ادعى اختطافه وطلب فدية كبيرة

مصري خدع شقيقه.. ادعى اختطافه وطلب فدية كبيرة

2022-10-15 / 11:54
Photo of وفاة الفنانة خديجة البيضاوية

وفاة الفنانة خديجة البيضاوية

2022-10-15 / 10:21
Photo of وفاة أحد أبطال سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة

وفاة أحد أبطال سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة

2022-10-15 / 09:40
Photo of توقف قلبها 22 دقيقة.. البطلة المصرية جمانة تعود للحياة

توقف قلبها 22 دقيقة.. البطلة المصرية جمانة تعود للحياة

2022-10-14 / 21:40
Photo of في مصر.. طبيبة ترى زميلها بالمستشفى بعد وفاته بعام وتطالب بالتحقيق

في مصر.. طبيبة ترى زميلها بالمستشفى بعد وفاته بعام…

2022-10-14 / 15:34
Photo of تقرير: ارتفاع استثمارات المؤسسات العمومية بنسبة %10

تقرير: ارتفاع استثمارات المؤسسات العمومية بنسبة %10

2022-10-14 / 11:33
Photo of الفنان اللبناني يوري مرقدي يعلن اعتزاله الفن

الفنان اللبناني يوري مرقدي يعلن اعتزاله الفن

2022-10-14 / 10:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق