اسبانيا تسلم مركبا للصيد استخدم في الهجرة السرية من الحسيمة

هبة بريس - الحسيمة

قامت السلطات البحرية الإسبانية،بحر الاسبوع المنتهي ، بتسليم قارب آخر للصيد التقليدي، كان قد اختفى من ميناء الصيد بمدينة الحسيمة .

القارب الذي يحمل اسم ”المداحي“ ، المسجل بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، تحت رقم 2277-2، والذي كان قد تم السطو عليه الصيف المنصرم، من ميناء الصيد بالحسيمة ، حيث عمد صاحبه الى تقديم شكاية للدرك البحري ضد احد اقاربه الذي يعمل بالقارب بشكل رسمي .

ويرجح ان ثكون القارب قد استخدم في الهجرة غير النظامية قبل ان يظهر بالسواحل الجنوبية الاسبانية ، وقد تم نقل القارب المسترجع من مرفأ موتريل الإسباني إلى ميناء الصيد بالحسيمة.

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