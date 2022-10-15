بعد التهديدات الخطيرة ..التيجيني يجر مغني الراب “طوطو” إلى القضاء بالدار البيضاء
قرر الصحافي المغربي، محمد التيجيني، وضع شكاية لدى النيابة العامة بالدار البيضاء ضد مغني “الراب” طه فحصي، الملقب“طوطو”وذلك على خلفية تصريحات الاخير بخصوص التيجيني .
وقالت مصادر مطلعة ، ان التيجيني اتهم في شكايته مغني الراب المغربي “طوطو ” بالسب والقذف والتهديد، إضافة إلى اتهامه بالإخلال بالحياء من خلال الظهور أمام الجمهور عاريا وبيده قنينة خمر.
والتمس التيجيني في ذات الشكاية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء الاستماع إلى المشتكى به، وذلك عقب ظهور “طوطو” مهددا التيجيني بالتصفية والانتقام منه في مكان إقامته ببلجيكا.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد عبرت عن استنكارها الشديد لتصريحات المغني طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو” واصفة إياها بالخطيرة.
وأضافت عبر بلاغ توصلت جريدة هبة بريس الالكترونية بنسخة منه، أنها تتابع بانشغال و اهتمام بالغين التطورات المرتبطة بما أدلى به أحد الأشخاص في أحد الفعاليات الثقافية التي نظمت بالرباط ، و التي لاقت استهجانا من طرف الرأي العام الوطني بالنظر إلى الخطورة البالغة التي اكتستها .
وعبرت عن انشغالها العميق بهذا الشأن، منبهة إلى الخطورة البالغة التي تكتسيها مثل هذه التصريحات و الأفعال على قيم الهوية الوطنية و على منظومة التربية و التعليم في بلادنا، داعية الزميلات و الزملاء الصحافيات و الصحافيين المغاربة إلى التعامل بمهنية عالية مع مثل هذه الأحداث.
15 تعليقات
نتمنى ولنا الثقة في تطبيق القانون بحق هذا المسمى طوطو لاخلاله الفضيع بالحياء العام وتجاهره بالفاظ نابية والخمر…وهذه افعال يعاقب عليها القانون… وإلا سيكون ما بعده افظع بكثير.
وزير التقافة هو المسؤل الأول والأخير،
وهادي خدمة نقية
يجب متابعة وزارة الثقافة و وزير الثقافة بالخصوص على تطاوله على المغاربة
واش سمعتو اشنو قال وزير العدل قال راه فنان
لا حول و لا قوة إلا بالله… الله يستر من الايام الجاية
حكومة طوطو
الكلام النابي أمام الملأ والسلطات ولم يعتقل. إنسان يطالب بحقه يعتقلوه.
الله يرحم الحسن الثاني لكان قطع له لسانه وامره ببلعه
من ينشرون العهر والتفاهه ويتفاخرون بالمخدرات فقط يتم استنكار تصرفاتهم ماهذا
اين النيابة العامة من كل هذا؟
القضية تستلزم مقاضاة وزير الثقافة المسؤول الاول على هذه الفضيحة الاخلاقية التي حلت ببلادنا ومعه ايضا هذا المهرج الملقب بطوطو الذي يسمي نفسه بفنان وهو ليس بذلك هذا الذي احط وانقص من سمعة الفن والفنانين من خلال ظهوره امام الجمهور وهو يذخن الحشيش وينطق بكلمات نابية يندى لها الجبين دون احترام هذا الحضور المكثف الذي حج لمشاهذة هذه الفضيحة الاخلاقية
دعاوي الشعب المغربي المسلم ضد هذا الحيوان الديوثي.
خوخو
من فظلكم اوقفوا هذه المهازل
اذا كان هذا يسمى فن فليس هناك مشكلة
ولكن هذا الطوطو يجب ان يقف عند حده
في اقرب وقت واظن ان الوقت قد حان في جلسة المحكمة اما ان يسجن او يدخل سوق راسو
اولدي طوطو باركا من لعياقا ديال نيويورك
أباريس راك فالمغرب تقاد الله يرض عليك
هد زطوطو اش كدير كضوخ الشباب بلا فائدة