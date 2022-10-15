سقطت بمنزلها..إصابة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبى

2022-10-15 / 17:43
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أصيبت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبى، بعد سقوطها في منزلها، مما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.

وحسب مواقع إعلامية مصرية، أوضح ميمي فؤاد، مدير أعمال الفنانة شيرين، أن “النجمة المصرية أصيبت بالرباط الصليبي، بسبب انزلاق قدميها وهي بمنزلها، حيث أجرت بعض الصور الإشعاعية التي أكدت إصابتها”، طالبا من جمهورها ومحبيها الدعاء لها.

وظهرت مؤخرا شرين عبد الوهاب خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة “dmc” مبرزة أنها مكتفية بمحبة الناس قائلة: “اكتشفت إن الناس بتحبنى ومتحبش تشوفنى أغلط، والغلط كان جزء من شخصيتى المستهترة، مش كل حاجة ممكن تتقال، ولو أنا حافظت على اتزانى هبقى أسعد واحدة لأنهم هيبقوا سعداء بيا”.

وأضافت: “أنا شجاعة جدا، لكن جبانة قصاد حاجات معينة، مثل الصرصور أو الثعبان، لكن فى الأزمات بتحول لمارد، خصوصا لما أحس بخطر على بناتى، وندمانة على الطيبة والثقة فى ناس مكنوش يستاهلوا الأمان اللى أديتهلهم”.

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