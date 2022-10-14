محكمة أوروبية عليا تقر حظرا على ارتداء الحجاب في العمل
هبة بريس
قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الخميس إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.
وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.
وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا.
وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورج إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.
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11 تعليقات
لكل إنسان الحق في ارتداء ما يناسبه.
كل دولة حرة بقراراتها
من أراد أن يحافظ على دينه فعليه الابتعاد عن الدول الأوربية
محكمه عنصريه اين الحريه التى يتنادون بها
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
على الدول العربية والاسلامية ان تتعامل مع الدول الآسيوية فهي اكثر تحضر من اروبا
هم لم و لن يجبروا اي شخص علي اللجوء لبلادهم
لكل مؤسسة قانونها الخاص
كل شركة حرة بشروط توظيفها
حسبنا الله ونعم الوكيل
من المؤسف أن تنزلق محكمة العدل الأوربية هذا المنزلق