البيضاء..العثور على ثلاث أفراد من عائلة ” فقيرة” متوفين بشقتهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد حي التشارك بالدار البيضاء عشية اليوم الجمعة ، فاجعة بعد العثور على جثت ثلاث أفراد من عائلة واحدة ، متوفين بمقر سكناهم .

وعاينت كاميرا ” هبة بريس” نقل جثامين افراد العائلة، عبر سيارة الوقاية المدنية، نحو مستودع الاموات بالمستشفى، بتعليمات من النيابة العامة، من أجل إجراء التشريح الطبي ومعرفة أسباب الوفاة.

وقال شهود من جيران الضحايا، لميكروفون الجريدة، أن سيدة سبعينية ” متسولة” كانت قيد حياتها تعيل إثنان من أبناءها من دوي الاحتياجات الخاصة في الثلاثينات من عمرهما، سبق أن استفادو من مشروع ملكي سكني بنفس الحياة.

واضاف الجيران، أن والدة الضحايا كانت ” فقيرة” تعيل أبناءها عبر التسول، والجميع يعرفونها قيد حياتها بحسن الخلق والتعامل بحسن الجوار، غير أن الضحية إختفت عن الانظار لمدة فاقت سبعة أشهر ، دون أن يعرف الجيران أن الأخيرة توفت مع أبناءها في مظهر محزن ، دون معرفة أسباب الوفاة ، والتي تجري بخصوصها الشرطة القضائية والعلمية تحرياتها .

فاجعة أحزنت الجيران وكل من سمع الخبر، هل افراد العائلة قتلهم الاهمال والفقر، أم أنهم تناولو وجبة ” سامة” أنهت حياة الأم وابناءها، أم أن القدر أنهى حياة الأم أولا، وبعدها أبناءها من دوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل أخرى حول الفاجعة في مقالات قادمة .

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