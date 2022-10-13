الفصائل الفلسطينية توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر
هبة بريس _ وكالات
وقعت الفصائل الفلسطينية الخميس في الجزائر العاصمة اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام، حسبما أفاد المشاركون بعد يومين على لقاءات جمعت بينهم.
واتفقت الفصائل الـ14 المشاركة ومن بينها حركتا حماس وفتح على وثيقة “إعلان الجزائر”، ووقعها بالأحرف الأولى رؤساء الوفود أمام كاميرات التلفزيون الجزائري.
وأبرمت فتح وحماس في السنوات الأخيرة عدة اتفاقات وتفاهمات تنص على إجراء انتخابات وتشكيل حكومة وحدة، من بين أمور أخرى، لكن لم يتحقق أي منها.
وسبق حفل التوقيع عزف النشيدين الجزائري والفلسطيني أمام حضور كبير من أعضاء الحكومة وقادة الأحزاب الجزائرية وسفراء دول عربية…
ووقع الإعلان في “قصر الأمم” حيث أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في 15 نوفمبر 1988 “قيام الدولة الفلسطينية”، كما أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
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12 تعليقات
الجزاءر بلد الجراءم،والشعب الفلسطيني بريء،من كبرانت الجزاءر الذين يلعبون على حبلين مع اليهود من جهة،ومع فلسطين مت جهة وانا عندي اليقين،التام بءان المصاحة لا ولن تنجح بين فتح السكارى الموالين لليهود وحماس والجهاد المدافعين على فلسطين،الحبيبة
استعراض للعسكر لكي يكسب الشرعية في أعين شعوبه والمغفلين من الانتهازيين؟ هو اتفاق على شاكلة اتفاق مالي لاحرب ولاسلام والبلد تهوى للهاوية؟؟كن كان الخوخ يداوي كن داوم راسو…!
لم شمل فلسطين و زعزعة المغرب
لن يتصالح الحق مع الباطل
اتفق العرب على أن لا يتفقوا
لا يوجد هناك عداء دائم ولا يوجد هناك صداقه دائم بل يوجد مصالح دائمة هاءا حال السياسة
اتفقو على ان لا يتفقو ولن تكون هناك مصالحه
المصالح متضاربه
نتمنى الاستقرار والاتفاق من اجل مصلحه اخواننا في فلسطين
بمجرد الوصول الى فلسطين ينتهى الصلح وغدا فى قطر وبعد فى الكويت ومن بعد الصومال بالنسبة للجزائر فهو استعراض القوة وحتضان الحراك والفيلسطينى الدولار لاغير
الله اعلم بالايام القادمه عل ستتحقق المصالحة فعلا بين الفصائل الفلسطينية وتتمنى ذلك لصالح الشعب الفلسطيني ولكن هناك اختلاف كبير بين حماس وفتح في السياسة الخارجية اما الجزائر تستفيد لصالحها بهذا الاتفاق لتستغله لاقناع العرب الحضور للقمة العربية لا غير
نتمنى كل التوفيق والنجاح انشاء للاخوة الفلسطينيين في ارض الشهداء
اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم