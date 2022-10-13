“أحداث مليلية”.. تشديد أحكام بالسجن بحق 15 مهاجرا

هبة بريس _ الرباط

قضت محكمة الاستئناف بالناظور بسجن 15 مهاجرا سودانيا بين سنتين و3 سنوات، على خلفية اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، في 24 يونيو الماضي، وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخميس.

ولقي 23 مهاجرا غير نظامي مصرعهم خلال محاولة نحو ألف مهاجر من جنسيات مختلفة اقتحام السياج.

و“كانت الأحكام ما بين 3 سنوات سجنا نافذا لخمس مهاجرين وسنتين سجنا نافذا لباقي المهاجرين”.

ويواجه المتهمون اتهامات بـ”تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي، والدخول سرا للتراب المغربي، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بتهديدات وباستعمال العنف، والإيذاء في حقهم والعصيان المرتكب، والإقامة غير شرعية، وحيازة أسلحة

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