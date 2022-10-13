الجزائر.. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة جراء الفيضانات

2022-10-13 / 11:45
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هبة بريس - وكالات

لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، في فيضانات شهدتها منطقة قصر الشلالة بولاية تيارت غربي الجزائر، حسب حصيلة رسمية.

وذكر بيان للحماية المدنية اليوم الخميس، أنه “على إثر الفيضانات التي شهدتها بلدية قصر الشلالة ليلة أمس الأربعاء، تم انتشال جثث 4 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم طفلان ورضيع عمره 20 يوما، إثر سقوط أمطار متبوعة بسيول بحي الشهيد عبد الحفيظ بوصوف”.

وأضاف البيان: “كما تم تسجيل إصابة شخصين آخرين بينهم امرأة في حالة صدمة تم نقلهما إلى مستشفى محلي”.

وحسب نفس المصدر، فإن “الضحايا جرفتهم سيول على إثر أمطار رعدية غزيرة”.

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