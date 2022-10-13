سلا.. توقيف شخص وحجز أزيد من 5 آلاف قرص طبي مخدر

2022-10-13 / 09:45
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الذي يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، وهو في حالة تلبس بحيازة 5437 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، وحوالي نصف كيلوغرام من مخدر الحشيش، علاوة على ميزانين إلكترونيين وجرعات من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتندرج هذه القضية، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بغرض مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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