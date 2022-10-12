BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 12: Nicolo Barella of FC Internazionale competes for the ball with Gavi of FC Barcelona during the UEFA Champions League group C match between FC Barcelona and FC Internazionale at Spotify Camp Nou on October 12, 2022 in Barcelona, Spain. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

برشلونة يتعادل مع إنتر ويضع قدمه الأولى خارج دوري الأبطال

2022-10-12 / 22:40
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عن هبة سبور

تعادل فريق برشلونة الإسباني مع ضيفه إنتر ميلانو الإيطالي، بنتيجة “3-3” في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبالتالي يصبح رصيد الإنتر 7 نقاط، في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، وبرشلونة الثالث برصيد 4 نقاط، ولكن إنتر هو الأقرب للتأهل، في انتظار ما سيحدث في آخر جولتين

في الدقيقة 9 حاول برشلونة برأسية روبيرت ليفاندوفسكي، ولكن كرة البولندي أبعدها هنريك مخيتريان من خط المرمى، وردت العارضة كرة رأسية من مهاجم الإنتر إيدين دجيكو في الدقيقة 18.

وتصدى تير شتيجن لتسديدة مخيتريان في الدقيقة 24، وتصدى أندريا أونانا حارس الإنتر لكرة من بيدري في الدقيقة 40، وتقدم البارسا بعد تمريرة من رروبيرتو، وتسجيل من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 51، تعادل الإنتر بعد كرة رفعها باستوني إلى باريلا المتواجد في منطقة الجزاء بدون رقابة جيدة، لينهي لاعب وسط الفريق الضيف الكرة في الشباك الكاتالونية بنجاح.

وتصدى شتيجن لكرة دومفريس الخطيرة في الدقيقة 57، ولكنه لم يتمكن من التصدي لكرة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 64، التي تمكن الإنتر من التقدم في المواجهة من خلالها.

وبقي برشلونة يحاول العودة إلى نجح في التسجيل عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 89 عاد الإنتر للتقدم عن طريق اللاعب الألماني روبن جوسينس.

ولكن نجح برشلونة في تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق ليفاندوفسكي من جديد.

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‫6 تعليقات

  3. برشلونه يلعب من دون دفاع الفريق عباره عن اشتيكن وديمبلي واليفاندوسكي

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