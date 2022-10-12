إسبانيا.. نجاح أول عملية زرع أمعاء في العالم

2022-10-12 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة المحلية بمدريد، عن إجراء أول عملية زرع أمعاء في العالم من متبرع متوفى سريريا بعد أن توقف قلبه عن النبض بشكل طبيعي، وذلك في مستشفى “لاباث” بالعاصمة الإسبانية.

وأوضحت صحيفة “إل باييس” المحلية أنه تم زرع أمعاء المتبرع في جسم رضيعة تبلغ من العمر 13 شهرا تدعى إيما، موضحة أن الطفلة كانت قد أصيبت بضمور وفشل في الأمعاء عندما كان عمرها شهرا واحدا فقط، وكان الأمل ضئيلا في أن يتمكن الأطباء من إنقاذها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحالة تزامنت مع مشروع بحوث استمر على مدى ثلاث سنوات في مستشفى لاباث، حيث كان الباحثون يحققون في ما إذا كان من الممكن زرع أمعاء من متبرعين توقف قلبهم عن النبض.

ووفقا للصحيفة، فقد تمكن الباحثون من إجراء الجراحة لإيما وخرجت من المستشفى دون مشاكل.

يشار إلى أنه تم إجراء، في سنة 2021، ما يقرب من 5 آلاف عملية زرع في إسبانيا، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وفقا لوزارة الصحة الإسبانية.

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