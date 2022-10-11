مجموعة QNB تعلن عن نتائجها المالية للتسعة أشهر من سنة 2022

هبة بريس

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وكشف بلاغ صحفي صادر عن المجموعة توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، أن صافي الأرباح بلغ قبل تأثير التضخم عالي الشدة 12,3 مليار ريال قطري (3,4 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2022، بزيادة نسبتها %20 مقارنة بالعام السابق.

وأضاف بات البلاغ أن صافي الأرباح بلغ بعد تأثير التضخم عالي الشدة 11,0 مليار ريال قطري ( 3,0مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2022، بزيادة نسبتها %7 مقارنة بالعام السابق. بالرغم من تسجيل تعديل محاسبي في بيان الدخل تحت مسمى ” صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم عالي الشدة ” بقيمة 1,3 مليار ريال قطري ( 356مليون دولار أمريكي).

كما زاد الدخل التشغيلي بنسبة 24% إلى 25,6 مليار ريال قطري (7,0مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

و بلغ إجمالي الموجودات1,135 مليار ريال قطري ( 312مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2021. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو النمو في الموجودات السائلة عالية الجودة. واستمرت المجموعة بتنويع مصادر التمويل كما ساعدت حملات ودائع العملاء القوية على زيادة ودائع العملاء بنسبة %1عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 لتبلغ794 مليار ريال قطري(218 مليار دولار أمريكي). وقد ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع %96,1كما في 30 سبتمبر 2022 مما يعكس ارتفاع مستوى سيولة المجموعة.

كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من %22,5الى %19,3 كما في 30 سبتمبر 2022، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

و بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2,4 كما في 30 سبتمبر 2022، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال الفترة بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 6,2 مليار ريال قطري ( 1,7مليار دولار أمريكي) وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 121%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 106 مليار ريال قطري 29) مليار دولار أمريكي(، بزيادة%5 عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم 1,10ريال قطري (0,30 دولار أمريكي).

بلغت نسبة كفاية راس المال(CAR) %19 كما في 30 سبتمبر 2022 وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. بالإضافة إلى ذلك نتيجة للتعديلات المحاسبية المتعلقة بالتضخم عالي الشدة لعملياتنا في جمهورية تركيا ارتفع اجمالي حقوق الملكية للمجموعة بنحو 3,5 مليار ريال قطري.

إحصائيات المجموعة

يعمل لدى المجموعة أكثر من 27,000 موظف عبر 1,000 موقع وأكثر من4,700 جهاز صراف آلي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0