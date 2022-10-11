تخلت عنها الجزائر ..احتياطي الغاز بتونس يكفي لأسبوع !!!

هبة بريس _ ع عياش

لا زالت تونس، تعيش أزمة التزود بالوقود حيث ترصد كاميرات الصحافة التونسية اصطفاف طوابير طويلة بالقرب من محطات البنزين رغم التطمينات التي قدمتها وزارة الطاقة حول قرب تجاوز هذا النقص الحاد.

وشهدت شوارع بالعاصمة تونس اختناقا مروريا بسبب الاكتظاظ أمام محطات التزود بالوقود في مؤشر يعكس تداعيات أزمة الطاقة العالمية على اقتصاد هذا البلد

وإلى جانب الوقود يواجه التونسيون صعوبات بالغة في التزود بلائحة طويلة من المواد الاستهلاكية على غرار السكر والحليب والمياه المعلبة

وأمام هذا النقص الفضيع يتساءل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتونس عن ” التطمينات ” التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لقيس سعيد بعد استقباله لغالي

وقال نشطاء ” اذا كانت تونس قد خسرت المغرب ديبلوماسيا فمالنفع من استقبال ” غالي ” اذا كان تبون سيترك تونس في ازمتها الطاقية ”

وقال اخر” لعبة خبيثة لعبها تبون بتونس ..يبدو ان قيس خسر واجهتين ” واضاف سيدة تونسية ” المعلوم ان الجزائر اشترطت على تونس، لتزويدها بالغاز الطبيعي بثمن منخفض مقابل استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية “إبراهيم غالي” على أراضيها …اين تبون الان ”

وفي الاطار ؛ كشفت المجلة الأمريكيةFOREIGN POLICY أن الأزمة التي تعيش على وقعها تونس كانت سببا وراء استقبال “قيس سعيد” لـ”إبراهيم غالي”، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، على الأراضي التونسية بشكل رسمي.

وزاد المصدر نفسه أن هذا الاستقبال جاء بعد توظيف عبد المجيد تبون لـ”أموال الجزائريين”، قصد التقرب من تونس أكثر التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة.

وأدت تقلبات الأسواق الدولية للنفط في العالم إلى تضاعف فاتورة دعم المحروقات في هذا البلد المغاربي الذي يستورد معظم حاجياته من الطاقة.

وسبق لوزارة المالية أن أعلنت عن ارتفاع فاتورة دعم المحروقات بنسبة 370 بالمئة في الأشهر الستة من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت

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