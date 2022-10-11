المرابط: “ميثاق الاستثمار يركز على الأولويات الاستراتيجية للدولة بتدابير محفزة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد الخمار المرابط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن ميثاق الاستثمار الجديد يركز على الأولويات الاستراتيجية للدولة بتدابير قوية و محفزة.

و أوضح رئيس فريق البام بالغرفة الثانية للبرلمان أن ميثاق الاستثمار يعد إطارا شفافا ومحفزا للمستثمرين، و سيساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني و ديناميته.

و شدد ذات المتحدث على أن ميثاق الاستثمار الجديد يرتكز على ثلاثة محاور تتجلى في خلق أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، واتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.

و أضاف البامي الخمار المرابط في مداخلته بمائدة مستديرة ناقشت موضوع الاسثتمار، أن من شأن ميثاق الاسثتمار الجديد تعزيز جاذبية المملكة و جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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