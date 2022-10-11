أخنوش يستقبل ولي عهد اللوكسمبورغ

2022-10-11 / 13:30
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هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بالرباط، صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، على رأس وفد من رجال الأعمال يمثلون مقاولات متخصصة في مجالات اقتصادية مختلفة، ويلتقي خلال زيارته للمملكة بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان اللقاء، الذي عرف حضور كل من فرانز فايوت، وزير الاقتصاد اللكسمبورغي، و محمد عامر، سفير المملكة المغربية في بلجيكا والدوقية الكبرى ‏للوكسمبورغ، ‏فرصة أعرب فيها الجانبان عن رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين، وتطلعهما إلى مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات اللوكسمبورغية على استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار في المغرب، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون ثلاثي المغرب-اللوكسمبورغ-إفريقيا.

كما استعرض رئيس الحكومة، الأوراش الاقتصادية التي أطلقها المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، والتي عززت مكانة المملكة كمنصة ذات جاذبية اقتصادية وصناعية في المنطقة.

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