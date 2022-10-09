الحسيمة ..المحكمة تدين شخصا شهّر بسيدة على “فايسبوك “

هبة بريس - متابعة

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة ، شخصا بالحبس لمدة 6 أشهر، لضلوعه في التشهير بسيدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”بحسب ما أفادت به مصادر محلية .

وقد تم توقيف المعني بالأمر على اثر شكاية كانت قد تقدمت بها سيدة لدى المصالح الامنية بمدينة الحسيمة ، تتهمه فيها بالتشهير على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بغرض الاضرار بسمعتها .

وبعد جلسات المحاكمة قررت هيئة المحكمة ادانة المعني بالامر بالحبس النافذ والغرامة المالية .

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