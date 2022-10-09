الحسيمة ..المحكمة تدين شخصا شهّر بسيدة على “فايسبوك “

2022-10-09 / 18:56
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هبة بريس - متابعة

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة ، شخصا بالحبس لمدة 6 أشهر، لضلوعه في التشهير بسيدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”بحسب ما أفادت به مصادر محلية .

وقد تم توقيف المعني بالأمر على اثر شكاية كانت قد تقدمت بها سيدة لدى المصالح الامنية بمدينة الحسيمة ، تتهمه فيها بالتشهير على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بغرض الاضرار بسمعتها .

وبعد جلسات المحاكمة قررت هيئة المحكمة ادانة المعني بالامر بالحبس النافذ والغرامة المالية .

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‫15 تعليقات

  2. أصلا التشهير بالمسلم او مسلمة فهو حرام شرعا لما فيه من مفاسيد كبيرة واثار خطيرة على نفسية الشخص ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  6. كل الاحترام للشرطة هاد مصير كل شاب بتطاول على بنات وشرف المغربيات

  7. هذآ الشخص اجتمع عليه الكذب والظلم والتشهير. في الآخرين وتعبر في هذه الحالات جرائم ويجب حينذ معاقبته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية..

  9. يجب على هذه السيدة ان لا تتسامح معه لأنه شوه لها صورتها أما انظار العالم وحسبنا آلله ونعم الوكيل على هؤلاء الأشخاص..

  10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سنر مسلما ستره الله عز وجل) فهذه نصيحة لافضيحة..

  11. قال تعالى ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا.)

  12. بالفعل كثرت ظاهرة التشهير في التواصل الاجتماعي فيس بوك وغيرها لهذا يجب على المسؤولين بمحاربة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق المواطن المغربي ..

  13. يجب معاقبته باقصى عوقبة بالسجن لمدة طويلة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم في هذا التشهير.

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