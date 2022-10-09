الأمم المتحدة تدين “الق..تل الشنيع” للمهاجرين في ليبيا

2022-10-09 / 17:48
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هبة بريس

أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، “القتل الشنيع” لـ 15 مهاجرا قرب مدينة صبراتة الساحلية على البحر المتوسط، متهمة المهربين بقتلهم وطالبت بتحقيق العدالة.

تم العثور على الجثث على الشاطئ صباح أمس الأول (الجمعة)، معظمها محترق داخل قارب متفحم، وفقا للأمم المتحدة والهلال الأحمر الليبي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان: “بينما لم يتم تحديد الظروف الدقيقة بعد، فقد ورد أن عمليات القتل نتجت عن اشتباكات بين مهربين متنافسين”.

وحثت السلطات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على “ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة”.

كانت ليبيا طريقا رئيسيا للهجرة السرية حتى قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وتعزز الفوضى التي أعقبت ذلك موقع ليبيا على طريق الهجرة الأكثر فتكا في العالم عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.

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