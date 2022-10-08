السودان.. حمدوك يوافق على العودة لرئاسة الوزراء

هبة بريس - وكالات

أفادت تقارير صحفية يوم السبت، أن رئيس الوزراء السوداني المستقيل، عبد الله حمدوك، وافق على العودة إلى منصبه السابق.

وقالت صحيفة “اليوم التالي” المحلية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالموثوقة، إن حمدوك قبل العودة إلى منصب رئيس الوزراء.

وكانت وسائل إعلام سودانية، كشفت أمس الجمعة، عن توجه لتشكيل حكومة جديدة من كفاءات مستقلة الأسبوع المقبل، لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وذكرت أنّ “الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية، كما أن القيادات المرشحة للتعيين ليس لديها انتماء سياسي صارخ”.

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