في مباراة ودية.. منتخب الفوتصال يتعادل مع نظيره البرازيلي

هبة بريس

تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة ب (0-0) مع نظيره البرازيلي، بطل العالم خمس مرات، مساء الجمعة في مدينة بروسكي بولاية سانتا كاتارينا البرازيلية (جنوب).

وتعتبر مباراة بروسكي الأولى في إطار المواجهة الودية المزدوجة، التي ستقود المنتخبين إلى مباراة ثانية مقررة بمدينة توباراو بالمركب متعدد التخصصات، إستينر سوراتو دا سيلفا، وذلك يوم الأحد على الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.

ويستفيد الفريقان من هذا الموعد الذي تمنحه الفيفا للتحضير للمنافسات المقبلة، ولا سيما كأس العالم 2024.

و كان المدرب الوطني هشام الدكيك قد أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المواجهة تشكل « فرصة جيدة لتحديد أوجه القصور لدينا والتعود على الضغط ، لأننا نلعب أمام الجمهور البرازيلي. علينا دائم ا اللعب ضد الفرق الأفضل ومواجهة تحديات صعبة من أجل التقدم ».

وهذا اللقاء هو الأول بين الفريقين بعد مونديال ليتوانيا حيث خرج المنتخب الوطني من ربع النهائي أمام البرازيل (0-1).

كما تواجه المغرب، صاحب المركز الثامن، والبرازيل المتصدر العام الماضي في مدينة العيون في مباراتين وديتين، الأولى فاز بها المغرب (3-1) والثانية كان الفوز فيها للبرازيليين (0-2).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0