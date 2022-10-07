Employees of the Geant hypermarket store, belonging to the French distribution group Casino, sort goods 28 September 2005 in Tunis on the eve of the store's opening. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo by Fethi Belaid / AFP)

سخرية في تونس من طوابير طويلة للحصول على السكر

2022-10-07 / 18:51
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هبة بريس _ متابعة

تداول تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ترصد تهافت أمام المحلات والمتاجر للحصول على مادة السكر التي سجلت مؤخرا نقصا حادا في البلاد.

وتداول مستخدمو تلك المنصات صورا ومقاطع فيديو تظهر طوابير طويلة للزبائن أمام الفضاءات التجارية بمدينة سليمان بمحافظة نابل وهم يستعدون للحصول على نصيبهم من أكياس السكر.

وقال بعض المغردين تعليقا على هذه الصور المتداولة “هذه البلاد الوحيدة في الكرة الأرضية نظامها اللهفة، حتى في أعتى الحروب عندما تقصف الطائرات والمدفعية الثقيلة،لا يمكن أن ترى مثل هذه المشاهد.”

وأضاف مدون آخر بالقول “هؤلاء الشباب ينتظرون في صفوف طويلة للحصول على سكر …سنحقق بذلك ازدهارا عمرانيا.”

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‫11 تعليقات

  8. مواضع الجهل انا كمغربي لماذا هذه المواضيع التي تسيء للشعوب العربية ، اتقوا الله

  10. تجربة حفرة الكابرنات تعاد بتونس.كيفية الوقوف في الصف على السكر وباقي المواد الغذائية.انها تجربة واختراع فريد من نوعه يحسب للكابرنات.

  11. سمعت مؤخرا أن جزائر فرنسا و ابن بطوش تصدر السكر لروسيا ، لماذا لا يهدوه لحكومة قيس الشقي لتوزعه على التونسيين و هم أولي به كما فعلوا بدولارات البترول من أجل استقبال زعيم جمهورية لعجاج……..

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