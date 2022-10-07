سخرية في تونس من طوابير طويلة للحصول على السكر

هبة بريس _ متابعة

تداول تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ترصد تهافت أمام المحلات والمتاجر للحصول على مادة السكر التي سجلت مؤخرا نقصا حادا في البلاد.

وتداول مستخدمو تلك المنصات صورا ومقاطع فيديو تظهر طوابير طويلة للزبائن أمام الفضاءات التجارية بمدينة سليمان بمحافظة نابل وهم يستعدون للحصول على نصيبهم من أكياس السكر.

وقال بعض المغردين تعليقا على هذه الصور المتداولة “هذه البلاد الوحيدة في الكرة الأرضية نظامها اللهفة، حتى في أعتى الحروب عندما تقصف الطائرات والمدفعية الثقيلة،لا يمكن أن ترى مثل هذه المشاهد.”

وأضاف مدون آخر بالقول “هؤلاء الشباب ينتظرون في صفوف طويلة للحصول على سكر …سنحقق بذلك ازدهارا عمرانيا.”

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