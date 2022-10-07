سخرية في تونس من طوابير طويلة للحصول على السكر
هبة بريس _ متابعة
تداول تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ترصد تهافت أمام المحلات والمتاجر للحصول على مادة السكر التي سجلت مؤخرا نقصا حادا في البلاد.
وتداول مستخدمو تلك المنصات صورا ومقاطع فيديو تظهر طوابير طويلة للزبائن أمام الفضاءات التجارية بمدينة سليمان بمحافظة نابل وهم يستعدون للحصول على نصيبهم من أكياس السكر.
وقال بعض المغردين تعليقا على هذه الصور المتداولة “هذه البلاد الوحيدة في الكرة الأرضية نظامها اللهفة، حتى في أعتى الحروب عندما تقصف الطائرات والمدفعية الثقيلة،لا يمكن أن ترى مثل هذه المشاهد.”
وأضاف مدون آخر بالقول “هؤلاء الشباب ينتظرون في صفوف طويلة للحصول على سكر …سنحقق بذلك ازدهارا عمرانيا.”
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11 تعليقات
العالم كلو شاد الصف وكل بلاد شادة الصف على شهوتها ….
انشاء الله باللطف
ربي يقدر الخير
طلبو السكر من عند تبون ….
اصابتهم عدوى الكراغلة
طريق الكابرانات كحلة زحلة
لاحولة ولا قوة إلا بالله حقوق الشعب اكلتها الكبرنات
مواضع الجهل انا كمغربي لماذا هذه المواضيع التي تسيء للشعوب العربية ، اتقوا الله
اودي غير الله إحفظ
بهاد الغلاء ماعرفنا اش كايتسننا حتى حنا
تجربة حفرة الكابرنات تعاد بتونس.كيفية الوقوف في الصف على السكر وباقي المواد الغذائية.انها تجربة واختراع فريد من نوعه يحسب للكابرنات.
سمعت مؤخرا أن جزائر فرنسا و ابن بطوش تصدر السكر لروسيا ، لماذا لا يهدوه لحكومة قيس الشقي لتوزعه على التونسيين و هم أولي به كما فعلوا بدولارات البترول من أجل استقبال زعيم جمهورية لعجاج……..