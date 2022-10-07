باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

2022-10-07 / 14:44
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هبة بريس - وكالات

كشف كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان يوم الجمعة أن نجم فريقه الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة سان جيرمان المقبلة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت في مواجهة ستاد رانس بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأضاف غالتييه في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: طلب استبداله (في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا الأربعاء الماضي). لديه مشكلة طفيفة في ربلة الساق لكنه سيعود للتدريب يوم الأحد.

وهناك إصابات أخرى في صفوف النادي الباريسي إذ يغيب عن صفوفه المدافع نونو منديز لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في العضلات بينما يعاني كيليان مبابي من عدوى في الحلق.

وقال غالتييه إنه يتوقع انضمام مبابي لاعب منتخب فرنسا للتشكيلة والسفر مع الفريق رغم أنه ربما يجلس على مقاعد البدلاء ليحصل الشاب هوغو إيكيتيكو (20 عاما) على فرصة ثانية للمشاركة أساسيا من البداية.

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