الولايات المتحدة..” مقتل “شخص بإطلاق للنار في أحد الفنادق
هبة بريس _ وكالات
وقع إطلاق للنار في فندق “هامبتون إن” بمدينة ديربورن، في ولاية ميشيغان الأمريكية أدى إلى مقتل شخص واحد.
ووفقا لقناة Fox 2، فقد تحصن المشتبه به في إحدى غرف الفندق. نصحت شرطة المدينة المدنيين بالابتعاد عن مكان الحادث.
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10 تعليقات
الوجه الخفي والحقيقي للأمريكان
واضح الفكر الارهابي الذي تغذى عليه هذا الشاب
ديمقراطية السلاح والقتل
امريكا بلد الجريمة الأولل بمعدل جريمة كل 20 دقيقة
ما تتمنى من دولة تحكمها الجريمة والعصابات والمخدرات والدعارة ؟؟
امريكاااا اصبحت غير آمنة
الولايات الشيطانية
ويتهمون الدول الأخرى بالإرهاب وهم أكبر راعي الإرهاب والعنف
الشعب الأمريكي مجنون
هذه حياتهم