الولايات المتحدة..” مقتل “شخص بإطلاق للنار في أحد الفنادق

2022-10-06 / 22:45
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هبة بريس _ وكالات

وقع إطلاق للنار في فندق “هامبتون إن” بمدينة ديربورن، في ولاية ميشيغان الأمريكية أدى إلى مقتل شخص واحد.

ووفقا لقناة Fox 2، فقد تحصن المشتبه به في إحدى غرف الفندق. نصحت شرطة المدينة المدنيين بالابتعاد عن مكان الحادث.

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‫10 تعليقات

  5. ما تتمنى من دولة تحكمها الجريمة والعصابات والمخدرات والدعارة ؟؟

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