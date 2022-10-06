لبؤات الأطلس ينهزمن أمام بولندا برباعية

2022-10-06 / 22:39
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هبة بريس

خسر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية، مساء يوم الخميس، أمام نظيره البولندي بحصة أربعة أهداف للاشيء، وذلك خلال مباراة ودية أجريت في إطار الدوري الدولي المنظم بقادس في إسبانيا.

وسجل أهداف المنتخب البولندي كل من إيفا باجور (الدقيقة 33)، وباديلا بيداس (الدقيقة 53)، ونيكولا كارشيفسكا التي تمكنت من إحراز هدفين (الدقيقتان 59 و87)

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‫8 تعليقات

  6. تلقت اللاعبات درسا قاسيا نتمنى أن يعتبرن منه في المباريات القادمة

  8. نتيجة لبست في مستوى التكاليف المادية والاوطيلات والامتيازات….. نتيجة كارثية محبطة للامال تذكرنا بالهزاءم المرة… بهذه الطريقة لن تفعلن شيءا في كأس العالم.

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