ميسي : مونديال قطر 2022 هو آخر مشاركاتي بكأس العالم

هبة بريس _ رياضة

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ،اليوم الخميس، أن مونديال قطر 2022 في كرة القدم والمرتقب بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين، سيكون “بالتأكيد” آخر مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

وقال قائد منتخب “التانغو” ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي البالغ 35 عاما في مقابلة مع قناة “إي أس بي أن” الأرجنتينية “هذا آخر مونديال لي. بالتأكيد. أشعر أنني بحالة جيدة، جسديا، لقد خضت موسما استعداديا جيدا جدا هذا العام، وهو ما لم أستطع فعله العام الماضي، كان من الضروري الوصول إلى ما أنا عليه، بحالة ذهنية جيدة ومع الكثير من الأمل”.

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