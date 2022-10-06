السكوري: “الحوار الاجتماعي لجولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية”

هبة بريس ـ الرباط

عقدت الحكومة، يومه الخميس 9 ربيع الأول 1444، مُوَافِقِ 6 أكتوبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول حصيلة الحوار الاجتماعي، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي.

في مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الحوار الاجتماعي، الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب.

كما تم وفق عرض السكوري تسريع وتيرة الاجتماعات القطاعية، خاصة قطاع التربية والتكوين وقطاع التعليم العالي فضلا عن مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل.

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