34 قت.يلا بهجوم على حضانة في تايلاند والمنفذ يقتل عائلته وينتحر

2022-10-06 / 10:32
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة التايلاندية، أن أكثر من 34 شخصا قتلوا، الخميس، في إطلاق نار على مركز لرعاية الأطفال في شمال غرب البلاد.

وقال الجنرال أشيون كرايثونغ، إن مسلحا فتح النار في وقت مبكر من بعد الظهر في وسط بلدة نونغبوا لامفو، لافتا إلى أن 34 شخصا قتلوا لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقالت رويترز إن 34 شخصا قتلوا في اطلاق نار جماعي في مركز للرعاية النهارية للأطفال شمال شرق تايلاند، مضيفة، نقلا عن بيان صادر عن الشرطة التايلاندية أن من بين الضحايا 22 طفلا.

وعقب الحادثة، قتل منفذ الهجوم عائلته ثمّ انتحر

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