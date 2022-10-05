توقيف موظف اعتدى على رئيس شؤون الطلبة بآلة راضة بمارتيل

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت المصالح الامنية بمدينة مارتيل ، موظفا يعمل لكلية الحقوق ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة وذلك على خلفية اعتدائه على رئيس قسم شؤون الطلبة بنفس الكلية .

وبحسب مصادر مطلعة، فان موظفا اعتدى على رئيس قسم شؤون الطلبة تسبب له في جرح غائر تطلب تدخل جراحي عاجل بالمستشفى الإقليمي الذي نقل إليه في حالة صحية حرجة لتلقي العلاج الضروري، حيث منحت له شهادة طبية تفوق مدة العجز المؤقت فيها 21 يوما.

وتبقى أسباب اقدام الموظف بكلية الحقوق على زميله رئيس قسم الشؤون الطلبة غير معروفة في انتظار التحقيقات بعد فتح بحث قضائي شامل .

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