المغرب يصدر الرخص الأولى لإنتاج القنب الهندي

هبة بريس

أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أول عشر رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذلك تسويق وتصدير القنب ومنتجاته لأغراض طبية ودوائية وصناعية، بموجب قانون صدر العام الماضي.

وذكرت الوكالة ، أنها ستشرع في الترخيص للمزارعين بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب في إطار تعاونيات فلاحية.

وسيتم منح الرخص للمزارعين بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.

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