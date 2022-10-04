A Bahraini Shiite Muslim woman makes the victory sign as another waves the Bahraini flag during a demonstration in the village of Jidhafs, west of Manama, on April 27, 2012. Thousands of Bahrainis demonstrated against police repression, witnesses said, after the Gulf kingdom insisted it respects the right to protest and that its security forces intervene only when demonstrations turn violent. AFP PHOTO / STR == BAHRAIN OUT == (Photo by AFP)

دون تعليق..البحرين تنسحب من انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي

2022-10-04 / 18:06
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هبة بريس _ وكالات

أظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين لن تخوض الانتخابات لعضوية أعلى هيئة لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعدما لفت منتقدون الانتباه إلى انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل.

ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.

وسجنت البحرين الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء، بعضهم من خلال محاكمات جماعية، منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة، في عام 2011.

وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز

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