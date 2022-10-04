الCNSS: وضع نظام لامادي لمراقبة حياة المؤمنين المستفيدين من المعاشات

هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن وضع نظام لامادي لمراقبة حياة مؤمنيه المقيمين بالمغرب والمستفيدين من المعاشات برسم سنة 2022، وذلك في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحرصا منه على التحسين المستمر لخدماته.

وأفاد الصندوق في بلاغ له، أن هذا النظام يرتكز على عملية التبادل الإلكتروني للمعلومات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة بهدف التحقق من كون المستفيدين من المعاشات لازالوا على قيد الحياة، ما سيجنبهم عناء التنقل من أجل القيام بأي إجراء إداري.

وبالنسبة للمستفيدين من المعاشات الذين تعذر على الصندوق التحقق من كونهم لازالوا على قيد الحياة، من خلال تبادل المعلومات السالف الذكر، فسيقوم الصندوق باستعمال خدمة البرقية الإلكترونية المهنية لبريد المغرب لمعاينة الحياة و ذلك عن طريق استلامهم الشخصي للرسالة الموجهة إليهم في هذا الصدد.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيعلم الأشخاص المعنيين بعملية مراقبة الحياة، المتوفر لديه رقم هاتفهم أو بريدهم الإلكتروني أو المتوفرين على حساب شخصي ببوابة MaCNSS، بنتيجة هذه العملية.

أما فيما يتعلق بالمستفيدين من المعاشات والمقيمين بالخارج، فستتم موافاتهم بالمطبوع المتعلق بمراقبة الحياة من أجل تعبئته من طرف الهيئة المختصة وإرجاعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـيمع إمضاء وختم الهيئة المصادقة.

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