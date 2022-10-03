نزار بركة يعطي انطلاقة توسعة ميناء الجبهة

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2022-10-03 / 23:17
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هبة بريس _ الرباط

أعطى نزار بركة وزير التجهيز والماء، يومه الإثنين 03 أكتوبر 2022، بحضور والي جهة طنجة -تطوان – الحسيمة وعامل إقليم شفشاون، ومديرة الموانئ والملك العمومي البحري، والمدير العام لهندسة المياه انطلاقة مشروعين حيويين هامين بإقليم شفشاون.

ويتعلق الأول منهما بأشغال الشطر الثاني من توسعة ميناء الجبهة بكلفة 330 مليون درهم، فيما يتعلق الثاني بحماية مركز الجبهة من الفيضانات، بغلاف مالي يقدر ب 200 مليون درهم

وسيمكن مشروع توسعة الميناء من مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة.

في حين تهم أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، بناء سد على واد مسيابة إضافة إلى تهيئة واد مسيابة وروافده بهدف حماية المساكن والبنيات التحتية وخصوصا منها المينائية من الفيضانات التي يعرفها المركز نتيجة التساقطات والعواصف المطرية.

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