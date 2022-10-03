مصباح” النواب يدخل على خط “خدش الحياء العام” بمهرجان الرباط

2022-10-03 / 20:52
0
هبة بريس _ الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك لمناقشة النموذج الفني والثقافي للوزارة من خلال تنظيم ودعم المهرجانات.

وجاء في طلب وجهه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، لرئيس اللجنة المذكورة، أن مجاهرة شخص قُدم لجمهور المهرجان الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والاتصال، بالرباط أيام 22 و23 و24 شتنبر 2022، على أنه “مغني راب”، بتعاطيه للمخدرات، وبأن الأجانب يزورون المغرب لاستهلاك “حشيش كتامة”، شكّل صدمة للرأي العام الوطني.

وأوضح رئيس المجموعة النيابية، أن هذه الواقعة تطرح علامات استفهام حول النموذج الفني والثقافي الذي تدعمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من خلال معايير تنظيم ودعم المهرجانات الفنية والغنائية، مشيرا إلى أن ما جاء في تصريحات المغني المذكور، على هامش مشاركته في مهرجان “الرباط عاصمة للثقافة الافريقية”،

وما تلفظ به من كلام “بذيء” من فوق منصة المهرجان، “يعتبر خدشا للحياء العام، فضلا عن كونه لا علاقة له بالثقافة وبالفن، ومخالفا لتوجهات الدستور المتعلقة بالفن والثقافة، إلى جانب مناقضته لما جاء في البرنامج الحكومي في محور الثقافة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نزار بركة يعطي انطلاقة توسعة ميناء الجبهة

نزار بركة يعطي انطلاقة توسعة ميناء الجبهة

2022-10-03 / 23:17
Photo of الدار البيضاء : زبناء ” طوطال” غاضبون من رداءة ” محروقاتها

الدار البيضاء : زبناء ” طوطال” غاضبون من رداءة…

2022-10-03 / 22:43
Photo of إيموزار كندر… إيقاف مشتبه فيه بتهمة الضرب والجرح

إيموزار كندر… إيقاف مشتبه فيه بتهمة الضرب والجرح

2022-10-03 / 22:36
Photo of صديقي يستقبل رئيس جماعة وجدة لتدارس مشاريع تنموية بالمدينة

صديقي يستقبل رئيس جماعة وجدة لتدارس مشاريع تنموية بالمدينة

2022-10-03 / 19:59
Photo of تقرير حقوقي يدعو لإطلاق سراح الصحافيين المغاربة

تقرير حقوقي يدعو لإطلاق سراح الصحافيين المغاربة

2022-10-03 / 18:33
Photo of مجلس جهة الشرق يصادق على ميزانية 2023 وإنجاز مشاريع تنموية

مجلس جهة الشرق يصادق على ميزانية 2023 وإنجاز مشاريع…

2022-10-03 / 17:40
Photo of مجلس النواب.. المصادقة بالإجماع على مرسوم قانون يهم سن أحكام خاصة بمجلس الصحافة

مجلس النواب.. المصادقة بالإجماع على مرسوم قانون يهم سن…

2022-10-03 / 17:09
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

2022-10-03 / 16:28
Photo of استفادة 3.620 طفلا من أبناء الأمن الوطني من المخيمات الصيفية

استفادة 3.620 طفلا من أبناء الأمن الوطني من المخيمات…

2022-10-03 / 14:12
Photo of حضور النساء الجمركيات في المناصب الحساسة تأكيد على النجاح والكفاءة المهنية

حضور النساء الجمركيات في المناصب الحساسة تأكيد على النجاح…

2022-10-03 / 13:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق