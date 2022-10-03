أكادير : موجة ‘” الشرݣي” “تقتل” متشردا بهوامش المدينة

2022-10-03 / 20:21
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر مواطنون زوال اليوم الاثنين 3 أكتوبر الجاري، على جثة ” متشرد” بالحي المحمدي على هوامش مدينة أكادير .

ورجحت مصادر الجريدة أن تكون موجة ” الشركي ” التي تجتاح المدينة ، سببا مباشرا في وفاة المتشرد بمنطقة خلاء ، ليس فيها شجر سوى الحجر والهواء الشرقي الساخن .

و فتحت مصالح الأمنية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الوفاة مع إحالة الجثة إلى مستودع الاموات قصد التشريح الطبي .

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