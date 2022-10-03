صديقي: “المغرب يتوفر على مخزون قمح كاف لتغطية حاجيات المطاحن الصناعية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن المغرب تمكن إلى حدود متم يونيو 2022 من تسجيل مخزون من القمح اللين كاف لتغطية حاجيات المطاحن الصناعية.

و أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية عدة ارتباطا بمستوى الإنتاج برسم حصاد 2022.

كما أضاف الصديقي في جواب وزارته على سؤال برلماني أن الحكومة سنت عددا من التدابير الإضافية لضمان تموين السوق الوطنية بمخزون القمح اللين في ظل الإكراهات الراهنة.

و شدد الوزير السالف الذكر على أنه قد تم اعتماد آلية إضافية لتعزيز المخزون الوطني بكمية 3 ملايين قنطار من القمح اللين ومليون قنطار من القمح الصلب، مع تحمل الدولة منحة التخزين.

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