Fans invade the soccer field after a match between Arema FC and Persebaya Surabaya at Kanjuruhan Stadium, Malang, Indonesia Oct 2, 2022 in this screen grab taken from a REUTERS video. REUTERS TV via REUTERS

إندونيسيا.. ارتفاع كبير بعدد “قتلى” أعمال الشغب بعد مباراة كرة القدم

2022-10-02 / 10:02
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هبة بريس _ وكالات

أعلن إميل دارداك، نائب حاكم مقاطعة جاوة الشرقية، لوسائل إعلام محلية، الأحد، أن عدد قتلى حادث التدافع الذي وقع في مباراة لكرة القدم في “مالانغ” وصل إلى 174 قتيلا.

وقال دارداك: “عند الساعة 09,30 (02,30 ت غ)، كان عدد القتلى 158، وعند الساعة 10,30، ارتفع العدد إلى 174 وفاة”. هذه هي البيانات التي جمعتها وكالة تخفيف حدّة الكوارث في جاوة الشرقية.

ومن جانب آخر، قال يونس نوسي، الأمين العام للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، إن الفيفا طلب تقريرا عن الحادث الذي وقع في مدينة مالانغ بجزيرة جاوة، وإنه تم إرسال فريق تابع للاتحاد إلى موقع الحادث للتحقيق.

وذكرت فرانس برس في وقت سابق، السبت، أن 127 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، مساء السبت، عندما اقتحم مشجعون غاضبون ملعبا لكرة القدم إثر مباراة في مالانغ شرق جاوة بإندونيسيا، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية في بيان “لقي 127 شخصا حتفهم، بينهم اثنان من الشرطة. توفي 34 شخصا داخل الاستاد بينما فارق الباقون الحياة في المستشفى

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