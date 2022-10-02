An employee of a Moroccan startup company pilots a drone equipped with disinfectant liquid, in a street of Harhoura near the capital Rabat on April 23, 2020, to be used during the novel coronavirus pandemic crisis. - Morocco has deployed drones for aerial surveillance, public service announcements and sanitisation as part of the fight against coronavirus, as governments worldwide look for contactless responses to the pandemic. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

تحلق لساعات.. تقرير عن المسيرات الجديدة في المغرب

2022-10-02 / 09:50
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هبة بريس _ متابعة

قالت صحيفة إسبانية إن المغرب حصل على 150 طائرة بدون طيار من شركة إسرائيلية متخصصة لخدمة أهدافه في “التجسس” والاستطلاع.

وبحسب “الإلسبانيول” فإن أهم ما يميز الاتفاق هو أن المغرب جزء من إنتاج الطائرات بدون طيار، وبقدرة الطائرة التحليق والتجسس لساعات.

ومن مميزات الطائرة بدون طيار WanderB من شركة BlueBird Aero Systems هي طائرة بدون طيار لـ (الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع) تم تصميمها كمنصة متعددة الاستخدامات وسهلة التشغيل.

وتجمع الطائرة بين القوة العالية وسرعة التشغيل العالية وتغطية المساحات الكبيرة، النموذجية للطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الثابتة مع قدرة المروحية المتعددة.

وهذا النوع من الطائرات بدون طيار قادر على الإقلاع والهبوط عموديا ويمكن أن يعمل في أماكن صغيرة جدا مثل سطح سفينة أو أسطح المنازل.

وأجهزة الاستشعار والاتصالات وخوارزميات برامج العالية الأداء عليها يجعلها الخيار المثالي لمجموعة واسعة من المهام.

ومن خصائصها الأخرى أنها تحتوي على خاصية تخفي، ويرجع الفضل في ذلك أساسا إلى صغر حجمها.

ونطاق تغطية الطائرة يبلغ 50 كيلومترا، ويمكن التحكم بها من محطات برية.

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