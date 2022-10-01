المنتخب المغربي للغولف يتوج بلقب بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات

2022-10-01 / 17:11
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هبة بريس

توج المنتخب الوطني المغربي للغولف بلقب بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات 2022، التي أقيمت على مسالك نادي الجونة بمصر (26- 30 شتنبر).

وأنهى الفريق الوطني المغربي المنافسات بمجموع 820 ضربة أي 44 ضربة تحت المعدل، متقدما على منتخب جنوب إفريقيا برصيد 36 ضربة تحت المعدل.

وعاد المركز الثالث للمنتخب الكيني بمجموع عشر ضربات تحت المعدل، يليه منتخب تونس الرابع بست ضربات تحت المعدل.

وفي منافسات الفردي انتزع الثلاثي، المهدي فكوري وآدم بريسنو ونزار بورحيم، المراكز من الثاني إلى الرابع على التوالي بمجموع 16 و13 و10 ضربات تحت المعدل المطلوب، خلف الجنوب إفريقي جوناثان برومهيد (الأول) الذي سجل 18 ضربة تحت المعدل.

وعرفت البطولة القارية، بالإضافة إلى االمنتخب المغربي، مشاركة منتخبات جنوب إفريقيا وتونس وجزر موريس وكينيا وبنين والكاميرون وإثيوبيا والسيشل وغانا وأوغندا والغابون وزيمبابوي وتنزانيا وزامبيا وبوتسوانا وسيراليون وأنغولا وناميبا ونيجيريا، والبلد المستضيف.

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