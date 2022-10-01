الملك يشيد بالتعاون الهادف الذي يميز العلاقات بين المغرب والصين

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة السيد شي جين بينغ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب الجلالة للرئيس الصيني عن أحر تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والهناء، وللشعب الصيني الصديق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسعدني أن أعرب لفخامتكم عن عزمي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تطوير وتنويع علاقات الصداقة والتعاون التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، وإعطائها زخما جديدا يرقى بها إلى مستوى طموحاتنا”.

وأضاف صاحب الجلالة “وإنني لعلى ثقة بأن المبادرات المشتركة لبلدينا، التي تهم توسيع مجالات التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثمار، لمن شأنها الإسهام في خلق فرص أكبر للتعاون الثنائي، تعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.

كما أشاد جلالة الملك بـ”التعاون الهادف الذي يميز علاقاتنا في مختلف المحافل الدولية، موقنا باستعداد بلدينا للعمل سويا من أجل المضي قدما في تكثيف التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

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