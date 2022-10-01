الملك يشيد بالتعاون الهادف الذي يميز العلاقات بين المغرب والصين

2022-10-01 / 16:52
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة السيد شي جين بينغ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب الجلالة للرئيس الصيني عن أحر تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والهناء، وللشعب الصيني الصديق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسعدني أن أعرب لفخامتكم عن عزمي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تطوير وتنويع علاقات الصداقة والتعاون التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، وإعطائها زخما جديدا يرقى بها إلى مستوى طموحاتنا”.

وأضاف صاحب الجلالة “وإنني لعلى ثقة بأن المبادرات المشتركة لبلدينا، التي تهم توسيع مجالات التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثمار، لمن شأنها الإسهام في خلق فرص أكبر للتعاون الثنائي، تعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.

كما أشاد جلالة الملك بـ”التعاون الهادف الذي يميز علاقاتنا في مختلف المحافل الدولية، موقنا باستعداد بلدينا للعمل سويا من أجل المضي قدما في تكثيف التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بقيمة 3 مليارات دولار.. اتفاق لإنشاء سكة حديد بين دولتين عربيتين

بقيمة 3 مليارات دولار.. اتفاق لإنشاء سكة حديد بين…

2022-09-28 / 22:29
Photo of فاس.. سيدة ترمي بنفسها من الطابق الثاني بحي زواغة

فاس.. سيدة ترمي بنفسها من الطابق الثاني بحي زواغة

2022-09-27 / 23:56
Photo of الحموشي يبحث مع نظيره الموريتاني آليات الارتقاء بالتعاون الأمني

الحموشي يبحث مع نظيره الموريتاني آليات الارتقاء بالتعاون الأمني

2022-09-27 / 16:23
Photo of لمواجهة التضخم.. بنك المغرب يرفع سعر الفائدة الى 2%

لمواجهة التضخم.. بنك المغرب يرفع سعر الفائدة الى 2%

2022-09-27 / 16:08
Photo of وزارة الصحة: الحالة الوبائية تتميز بانتشار جد ضعيف للفيروس

وزارة الصحة: الحالة الوبائية تتميز بانتشار جد ضعيف للفيروس

2022-09-27 / 15:45
Photo of المحمدية.. إقدام نائب لوكيل الملك على وضع حد لحياته

المحمدية.. إقدام نائب لوكيل الملك على وضع حد لحياته

2022-09-27 / 15:14
Photo of الحموشي يضع ” الرݣيݣ” على رأس الشرطة القضائية بسطات

الحموشي يضع ” الرݣيݣ” على رأس الشرطة القضائية بسطات

2022-09-27 / 15:06
Photo of بسبب ندرة المياه.. الحكومة توقف دعم زراعات “الدلاح والأفوكا والحوامض”

بسبب ندرة المياه.. الحكومة توقف دعم زراعات “الدلاح والأفوكا…

2022-09-27 / 14:40
Photo of المغرب والمكسيك يوقعان على “خطاب نوايا” لتطوير التعاون الثقافي

المغرب والمكسيك يوقعان على “خطاب نوايا” لتطوير التعاون الثقافي

2022-09-27 / 10:09
Photo of ملهى ليلي بعين دياب يستدعي “الشابة وردة” رغم دعمها لعصابة البوليساريو

ملهى ليلي بعين دياب يستدعي “الشابة وردة” رغم دعمها…

2022-09-25 / 22:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق