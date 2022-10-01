القرض الفلاحي للمغرب يحصل على علامة التدقيق والرقابة الداخلية

هبة بريس - الرباط

تسلم القرض الفلاحي للمغرب علامة إشهاد المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية (IFACI) لمطابقة آلية التدقيق الداخلي للبنك للمعايير الدولية والتزامه المستمر باعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك خلال «ملتقيات التدقيق الداخلي» المُنظَّمة من قبل المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية (IFACI)، بتعاون مع معهد المدققين الداخليين المغرب (IIA)، في الرباط بتاريخ 21 شتنبر 2022.

وأوضح بيان صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذا الملتقى، الذي جمع مشاركين من عدة منظمات عمومية وخاصة بالمغرب، شكل فرصة لمناقشة أبرز التطورات المنتظرَة في مجال المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والتي يرتقب نشرها خلال سنة 2024. كما شكل كذلك مناسبة لتسليم شهادات المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية لفائدة المنظمات التي صادقت الهيئة الفرنسية على آلياتها للتدقيق الداخلي.

للتذكير، فإن شهادة المصادقة على آلية التدقيق الداخلي للقرض الفلاحي للمغرب مُنِحت بعد إتمام بعثة تدقيق قادها المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابةالداخلية والتي تواصلت عبر تنظيم بعثة «زيارة للتقدم» التي تُوِّجَت بقرار تجديد الشهادة للقرض الفلاحي للمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الشهادة قد سُلمت على أساس “المرجعية المهنية للتدقيق الداخلي” (RPAI) إصدار 2020، والذي يتضمن 100 من المتطلبات المفصلة، موزعة على 5 دعامات (التموقع، القيادة، آلية التدقيق، المهنية، وآلية التقييم GRC).

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