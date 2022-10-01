وجدة.. انت.حار طالبة داخل الحي الجامعي

هبة بريس - وجدة

اقدمت طالبة صباح اليوم السبت فاتح اكتوبر الجاري، على وضع حد لحياتها بشرب مادة سامة بالحي الجامعي بوجدة.

وحسب مصادر مطلعة لموقع هبة بريس، فالطالبة تبلغ من العمر 24 سنة من مدينة جرسيف، تتابع دراستها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة.

الطالبة انتحرت بغرفتها بالحي الجامع بالجناح (D)، ورغم الاسعافات التي قدمت لها بالمستشفى بالفارابي من اجل انقاذ حياتها، لكن الكمية التي تناولتها من السم القاتل حالت دون ذلك.

وهذا، وقد خلفت حالة الانتحار بالحي الجامعي تذمرا وحزنا وسط الطلبة، ينضاف إلى مأساة الحريق الذي شب بجناح الذكور خلف وفاة طالبين.

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