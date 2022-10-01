تنغير.. إتلاف أزيد من 7 أطنان من الأكياس البلاستيكية
قامت لجنة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمصالح الأمنية بإقليم تنغير، مؤخرا، بحجز أزيد من 7 أطنان من الأكياس البلاستيكية المعدة للتسويق، حسبما علم لدى مصدر محلي.
وتم حجز هذه الكمية الكبيرة من الأكياس البلاستيكية على مستوى جماعة ألنيف، على متن شاحنة قادمة من الدار البيضاء، وكانت موجهة إلى مدينة الريصاني (إقليم الرشيدية)، وذلك وفقا لعمالة إقليم تنغير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة المشتركة قامت، أمس الخميس بألنيف، بتنسيق مع المصالح المعنية، بإتلاف هذه الكمية المحجوزة، فيما تم وضع سائق الشاحنة ومالك المحل التجاري الموجهة إليه هذه الكمية من الأكياس البلاستيكية رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار تقديمهما أمام العدالة.
وتندرج هذه العملية، التي جرت بتنسيق مع النيابة العامة، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 77-15 القاضي بمنع صنع أكياس البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
كما تندرج في إطار البرنامج الذي تقوده اللجنة الإقليمية والرامي إلى محاربة مختلف أشكال الاحتيال التي يمكن أن تضر بصحة المواطنين.
9 تعليقات
المغاربة من المستحيل ان يتخلوا عن الاكياس البلاستيكية لانها متعددة الاستعمالات عكس الورقية ..
يجب وضع حد لهاته الاكياس البلاستيكية لانها تلوث الطبيعية..
الاكياس البلاستيكية تعطي صورة سيئة لبلدنا لأنها تتطلب وقت كبير يتراوح الى عشر سنوات للتحلل عكس الورقية ..
الاكياس البلاستيكية لم تعد صالحة للاستهلاك لقرار دولي لما فيه من أضرار صحية وطبيعة ..
يجب فرض عقوبات ثقيلة على معامل انتاج الاكياس البلاستيكية التي منعت في المغرب..
عودة اشتغال معامل انتاج الاكياس البلاستيكية ولا مسؤول يتحرك ضدهم ..
من المسؤول عن انتشار هذه الاكياس البلاستيكية في الاسواق والمجلدات والدكاكين ..
السلطات في خبر كان والاكياس البلاستيكية موجودة بكثرة فوق اعين المراقبة والمسؤولين ..
الاكياس البلاستيكية مخلفاتها تشوه الطبية وبلادنا ..