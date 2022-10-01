رئيس جماعة مكناس يعد مهنيي أرباب المقاهي والمطاعم بالتفاعل مع ملفهم المطلبي

ع.محياوي – هبة بريس

دعا رئيس مجلس جماعة مكناس جواد بحاجي أول أمس الخميس 29 شتنبر 2022، مهنيي المقاهي والمطاعم الصغرى والمتوسطة إلى اجتماع جرت أشغاله بقاعة الاجتماعات الكائنة بملحقة مكناسة الزيتون التابعة للجماعة الحضرية لمكناس، بحضور باشا مدينة مكناس المكلف بالتنسيق مع الجماعة إضافة إلى المدير العام للمصالح و مسؤولي مصلحة الجبايات بالجماعة.

ويأتي هذا اللقاء التواصلي على خلفية الشكاية التي تقدم بها ممثلي جمعيات أرباب المقاهي والمطاعم الصغرى والمتوسطة بخصوص ارتفاع وتعدد الرسوم المحلية المفروضة على هذه المؤسسات،و كذا المتأخرات الواجب استخلاصها أخذا بعين الإعتبار حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بانتشار وباء كورونا.

وبحسب مصدر “هبة بريس” فإن اللقاء مر في جو من المسؤولية والانضباط تحت رئاسة وإشراف “جواد بحاجي” رئيس مجلس الجماعة الذي يتفانى في خدمته من أجل مصلحة المدينة وساكنتها و بتنسيق مع عامل الإقليم، حيث استعرض من خلاله جمعيات أرباب المقاهي والمطاعم مختلف الإكراهات التي تواجههم والمسائل المتعلقة بالجبايات و الرسوم المحلية من طرف المهنيين والتي يمكن حصرها في ثمان إشكاليات تتمثل في الاتي:

– تبسيط مسطرة استخلاص المتاخرات و تسهيل عملية الاداء.

– مشكل تصنيف المقاهي.

– مشكل الرسم المفروض على استغلال الملك الجماعي العمومي.

– مشكل تعدد الرسوم البالغ 13 رسما.

– مشكل باعة مشروب القهوة المنتقلين عبر السيارات.

– اعادة النظر و مراجعة القرار الجبائي.

– ضبط عملية قياس المساحات المستغلة للملك الجماعي العام.

– مشكل استغلال les arcades و الرسوم المفروضة عليها.

وأشار ذات المصدر إلى أن الرئيس جواد بحاجي تفاعل بشكل إيجابي مع مختلف التدخلات و التساؤلات، لافتا إلى أن المصالح المختصة ستعمل على دراسة جميع المطالب بما يخدم مصالح الإدارة و المهنيين على حد السواء.

المصدر ذاته أورد أن الرئيس أكد على أنه سيعرض في القريب جميع مطالبهم على المكتب المسير للجماعة من أجل تعميق الدراسة و اتخاذ المتعين قبل عرضها للتداول لاحقا على أنظار المجلس في جلسة عامة من أجل اتخاذ مقرر يقضي بمراجعة القرار الجبائي في احترام تام للقوانين و المساطر الجاري بها العمل، داعيا جميع المهنيين الحاضرين في الإجتماع بضرورة حث جميع المستغلين على اداء ما بذمتهم تجسيدا لمواصلة التعاون وربط الحقوق بالواجبات.

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