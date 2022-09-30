عميد كلية الحقوق بفاس يقاضي أستاذ جامعي قام بقذفه و التشهير به.

2022-09-30 / 22:28
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ع محياوي - هبة برس

تقدم عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية ظهر المهراز بفاس، محمد بوزلافة بشكاية مباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية بفاس بمحضر النيابة العامةضد أحد الأساتذة الجامعيين الذين يشتغلون بذات الكلية .

واشتكى محمد بوزلافة الأستاذ الجامعي (م.ح)، بسبب ما قال أنها رسائل بعثها الأخير له على تطبيق واتساب تتضمن التهديد ، السب والقذف والتشهير، كما اتهمه باستغلال المال العام في قضاء مآرب شخصية، متهما إياه بالسفر إلى كندا على حساب ميزانية الكلية لمرافقة ابنته قصد تسجيلها في إحدى الجامعات هنا.

وحسب نص شكاية العميد محمد بوزلافة تتوفر هبة بريس على نسخة منها، فإن الأستاذ المشتكى به اتهم عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية ظهر المهراز بفاس ، محمد بوزلافة باختلاس ميزانية المختبرات، التي قال أنها تبخرت منذ 2017 إلى 2022.

للإشارة الجلسة حددت بتاريخ 26 أكتوبر 2022 على الساعة التاسعة صباحا بالمحكمة الإبتدائية بفاس.

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