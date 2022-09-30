جريمة بشعة في مصر.. “فتحت الثلاجة دون إذنه فأحرقها حتى الموت”

هبة بريس - وكالات

في جريمة بشعة، تخلى أب مصري عن كل معاني الرحمة والإنسانية وعذب طفلته، البالغة من العمر 3 سنوات، حتى الموت، لسبب “غاية في التفاهة”.

وحصلت تلك الواقعة المأساوية في منطقة الوارق بمحافظة الجيزة، إذ أقدم رجل على تعذيب طلفته بالضرب المبرح، مستخدما سلك شاحن هاتفه، كما حرقها في مناطق مختلفة من جسدها إلى أن فاضت روحها، وفق ما أورد موقع “القاهرة 24”.

فيما تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بوصول الطفلة إلى أحد المستشفيات، حيث تبين من الكشف عليها وجود كدمات وحروق في جميع أنحاء جسدها.

من جهتها، أكدت زوجة الأب التي كانت بصحبة الضحية أن زوجها هو من اعتدى على الصغيرة، محدثا فيها كل تلك الإصابات البليغة، عقابا لها على “فتحها الثلاجة دون إذنه”.

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