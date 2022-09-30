جريمة بشعة في مصر.. “فتحت الثلاجة دون إذنه فأحرقها حتى الموت”

2022-09-30 / 17:31
0
هبة بريس - وكالات

في جريمة بشعة، تخلى أب مصري عن كل معاني الرحمة والإنسانية وعذب طفلته، البالغة من العمر 3 سنوات، حتى الموت، لسبب “غاية في التفاهة”.

وحصلت تلك الواقعة المأساوية في منطقة الوارق بمحافظة الجيزة، إذ أقدم رجل على تعذيب طلفته بالضرب المبرح، مستخدما سلك شاحن هاتفه، كما حرقها في مناطق مختلفة من جسدها إلى أن فاضت روحها، وفق ما أورد موقع “القاهرة 24”.

فيما تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بوصول الطفلة إلى أحد المستشفيات، حيث تبين من الكشف عليها وجود كدمات وحروق في جميع أنحاء جسدها.

من جهتها، أكدت زوجة الأب التي كانت بصحبة الضحية أن زوجها هو من اعتدى على الصغيرة، محدثا فيها كل تلك الإصابات البليغة، عقابا لها على “فتحها الثلاجة دون إذنه”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر.. القبض على تيكتوكر اشتهر بفيديوهاته الخادشة للحياء

مصر.. القبض على تيكتوكر اشتهر بفيديوهاته الخادشة للحياء

2022-09-28 / 17:30
Photo of جريمة تهز مصر.. ألقت زوجها من الطابق الخامس والسبب صادم

جريمة تهز مصر.. ألقت زوجها من الطابق الخامس والسبب…

2022-09-28 / 09:48
Photo of في مصر.. العثور على 5 دبابيس معدنية بمعدة رضيع

في مصر.. العثور على 5 دبابيس معدنية بمعدة رضيع

2022-09-20 / 12:07
Photo of مصر.. مسجون يموت من الصدمة بعد الحكم بإعدامه

مصر.. مسجون يموت من الصدمة بعد الحكم بإعدامه

2022-09-15 / 13:21
Photo of “لإخراج الجن منه”.. “معالج روحي” يضرب شابا حتى الموت في مصر

“لإخراج الجن منه”.. “معالج روحي” يضرب شابا حتى الموت…

2022-09-15 / 11:09
Photo of مصر.. السجن والغرامة المالية لطليق الفنانة منة عرفة

مصر.. السجن والغرامة المالية لطليق الفنانة منة عرفة

2022-09-14 / 13:58
Photo of جريمة بشعة في مصر.. شابان يطعنان فتاة رفضت تحرشهما

جريمة بشعة في مصر.. شابان يطعنان فتاة رفضت تحرشهما

2022-09-14 / 10:04
Photo of حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.. محمد رمضان يعلن تأجيل كليب “دوشة”

حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.. محمد رمضان يعلن تأجيل…

2022-09-10 / 21:24
Photo of مصر.. شخص يقتل آخر طعنا خلال خطبة الجمعة في مسجد

مصر.. شخص يقتل آخر طعنا خلال خطبة الجمعة في…

2022-09-09 / 17:07
Photo of محمد رياض: “خجل عبلة كامل يمنعها من الظهور الإعلامي”

محمد رياض: “خجل عبلة كامل يمنعها من الظهور الإعلامي”

2022-09-09 / 15:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق